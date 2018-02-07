Санкт-Петербург, 7 февраля, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга сегодня, 7 февраля, поддержало в первом чтении законопроект о развитии добровольчества и борьбе с лжеволонтерами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM «Волонтеры Победы» на митинге в Петербурге

Документ определяет полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерского движения. По мнению авторов, он поможет «повысить правовую защищенность» реальных добровольцев: снимаются некоторые бюрократические сложности, устанавливаются формы поощрения добровольческой деятельности, например, учреждаются премии, награждение волонтеров почетными грамотами и дипломами, включение имен самых активных в ежегодно издаваемый информационный сборник «Лучшие добровольцы Санкт-Петербурга».

Кроме того, правительство города создаст региональный реестр добровольцев.

Законопроект «О развитии добровольчества в Санкт-Петербурге» должен поспособствовать тому, чтобы гражданам было проще отличить настоящих волонтеров от «поддельных». Единоросс Денис Четырбок заявил, что с такой просьбой к нему обратились существующие добровольческие организации.

«Есть псевдоволонтеры и псвевдодобровольцы, которые только говорят, что совершают общественно полезные действия, но по факту ничего такого нет, и люди используют вывеску добровольцев и волонтеров в своих корыстных интересах. Нужно сделать так, чтобы на настоящих добровольцев не падала тень сомнений, что они занимаются чем-то неправильным», — сказал Четырбок.

Однако у «яблочника» Бориса Вишневского возникли вопросы к законопроекту. На его взгляд, в нынешнем виде он никакой поддержки волонтерам не гарантирует, помимо поощрительных грамот.

«Там указано, в каких сферах должны действовать добровольческие организации, чтобы иметь право на поощрения и на благодарности. Мне кажется, что этого недопустимо мало. Если мы говорим о необходимости поддержки добровольчества, то нужно определить, кто имеет право на эту поддержку, а не только на поощрение, и в какой форме она будет оказываться. Ничего этого в законе нет, все полномочия отданы на будущее в руки правительства города. Почему политику в этой сфере должно определять правительство? Правительство власть исполнительная, а не законодательная. У нас в документе же ничего не указано, кроме того, кто имеет право на грамоту от Смольного», — сказал Вишневский.

Большинство парламента поддержало законопроект в первом чтении. Единоросс Алексей Цивилев особо подчеркнул важность документа, который, по его мнению, поспособствует развитию волонтерского движения.

«Нужно отрывать молодежь от компьютеров и создавать тимуровские отряды, как Тимур и его команда», — заявил он с трибуны Мариинского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля 2018 года в Петербурге поддержали развитие волонтерского движения митинг-концертом в центре города. Акция собрала несколько тысяч участников.

Напомним, по указу президента Владимира Путина 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). Как отмечал сам президент, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.