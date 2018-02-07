Москва, 7 февраля, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Сотрудники Центробанка проходят проверку на детекторе лжи. Она связана с выявлением возможных коррупционных составляющих и утечки информации, пишут 7 февраля «Ведомости» со ссылкой на источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Собеседники издания поясняют, что пройти процедуру предложат тем, кто непосредственно взаимодействует с поднадзорными. Это кураторы банков и уполномоченные представители ЦБ, работающие в финансовых организациях.

«Сотрудники надзорного блока всерьез обеспокоены возможными при проверке вопросами — например, о коррупционных составляющих или же об утечке информации», — отмечает издание.

Некоторые сотрудники уже ответили на вопросы под контролем полиграфа. Какой масштаб приобретет начинание — неясно, рассказывают собеседники газеты.

Представитель регулятора подтвердил, что на протяжении нескольких месяцев в ЦБ тестируются методики психофизиологического исследования, которое позволяет оценить работу сотрудников наряду с другими инструментами. Методика используется точечно, к примеру, для сотрудников, устраивающихся в закупочные подразделения, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о контроле за соблюдением законов в Центробанке был задан президенту РФ Владимиру Путину во время большой пресс-конференции в декабре 2017 года. Глава государства признался, что время от времени получает «соответствующие материалы», однако подтверждения им пока не найдено.