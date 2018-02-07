Магас, 7 февраля, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Племянник главы Ингушетии Хасан Евкуров найден мертвым в своем доме. По предварительным данным, он погиб от случайного выстрела. Местные СМИ сообщают, что пуля попала в голову мужчине, когда он чистил оружие.

(сс)GDJ Кровь

«Рядом с телом нашли огнестрельное оружие. Смертельное ранение в голову, по предварительной информации, было получено в результате неосторожного обращения с оружием в процессе его чистки», — пишет интернет-газета «Ингушетия».

Факт гибели своего племянника — сына старшего брата — подтвердил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который в настоящее время находится с рабочим визитом в Государстве Катар.

«Я сейчас нахожусь за границей. То, что он найден мертвым, там [в Ингушетии] сейчас разбираются, это факт, с этим ничего не сделаешь. Это, к сожалению, так», — прокомментировал Евкуров телеканалу 360°.

Тело погибшего было найдено вчера, 6 февраля, в станице Троицкой. Известно, что прежде он работал в охране своего дяди, позже служил в 58-м полку Росгвардии в Назрани и попал под сокращение.