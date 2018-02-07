Москва, 7 февраля, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий проведение восстановительных работ на объектах культурного наследия, внесли в Госдуму депутаты во главе со Станиславом Говорухиным («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Предлагается дополнить статью 45 закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» новым положением об участии добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия в порядке, определяемом федеральным органом охраны объектов культурного наследия (то есть Минкультуры).

Такой порядок позволит эффективно использовать потенциал энтузиастов и грамотно организовать их работу по спасению культурного наследия России, отмечают авторы.