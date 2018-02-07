Москва, 7 февраля, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин может изменить традиции и на предстоящих выборах главы государства выполнить свой гражданский долг на избирательном участке не в Москве, как он это делал на предыдущих федеральных выборах, а в другом регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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В частности, отдать свой голос за понравившегося и достойного на его взгляд кандидата Владимир Путин может на избирательном участке в Севастополе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

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Владимир Путин получил удостоверение кандидата в президенты России

По сведениям издания, для голосования президента подбирают такой регион, где могут возникнуть проблемы с явкой. После изменения законодательства в 2017 году голосовать можно уже не только по месту прописки, но и по месту пребывания.

При этом эксперты отмечают, что идея поехать в Крым и Севастополь в день их официального принятия в состав РФ правильная, но вряд ли Владимира Путин проведёт 18 марта не в столице.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на выборах главы российского государства. Путин, который баллотируется на высокий пост в качестве самовыдвиженцы, стал первым кандидатом, допущенным к выборам по итогам сбора подписей избирателей.

Вместо 300 тыс. положенных подписей в свою поддержку Путин собрал свыше 1,6 млн подписей. Удостоверение кандидата на имя Владимира Путина передали его доверенному лицу.

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Напомним, подписи на проверку в ЦИК также сдали шесть кандидатов. Два претендента на президентский пост — Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) уже зарегистрированы кандидатами от партий.