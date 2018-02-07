Самара, 7 февраля, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Специалисты ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» и Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королёва разработали проект космического аппарата «Аист-2М». Об этом 7 февраля сообщают «Известия».

Ssau.ru ИСЗ Аист-2М

Спутник разработан для фотографирования Земли в формате 3D, что может быть востребовано при составлении точных 3D-карт, цифровых моделей городов, прокладке транспортных магистралей. С точки зрения получения информации о Земле, аппарат должен быть более эффективным, чем его предшественники.

Предполагается, что «Аист-2М» станет продолжением серии спутников семейства «Аист», которые были созданы в 2008—2016 годах. Вес аппарата должен составить 750 кг. На орбите он сможет пробыть около 5 лет.

«В состав аппаратуры решено включить два объектива принципиально новой широкозахватной мультиспектральной оптико-электронной системы «Аврора». Это позволит получать стереоизображения», — приводит издание слова директора НИИ космического машиностроения Самарского университета Вадима Салмина.

Отмечается, что камеры нового спутника позволят получать фотографии Земли с разрешением 1,2 м на пиксель. Электрореактивные двигатели позволят аппарату маневрировать на орбите, чтобы обеспечивать необходимую конфигурацию группировки.

Ранее в российской орбитальной группировке присутствовал только один спутник со стереокамерой — «Ресурс-П» №1. Он был запущен в 2013 году.