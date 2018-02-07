Москва, 7 февраля, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Ничего удивительного в резком повышении МРОТ нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе обсуждения законопроекта в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM МРОТ

В ходе дискуссии вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) напомнил, что депутаты во всех созывах нижней палаты парламента пытались поставить вопрос о повышении МРОТ до прожиточного минимума на повестку дня.

«И ни разу не находили какой-то поддержки ни стороны ложи президента в лице Главного правового управления, ни со стороны правительства в лице профильного министерства. И тут вдруг — о чудо! — 26 января текущего года президент решил, что пора, пора внести этот законопроект и именно сейчас. Что такое случилось 26 января в стране и в мире, что после 17 лет попыток внесения законопроекта со стороны других партий президент РФ решил его все-таки внести от своего имени. Есть ли какая-либо причина кроме 18 марта?» — задал он вопрос Топилину.

В ответ министр сослался на динамику повышения МРОТ.

«Она на протяжении последний трех-четырех лет была исключительно позитивная, но очень плавная, и мы исходили из того, что нужно обеспечить это все соответствующим финансированием», — ответил Топилин.

Решение готовилось в рамках бюджетного цикла еще в начале осени 2017 года, указал министр.

«Мы посмотрели, насколько субъекты РФ исполняют бюджетное законодательство, какие у них есть доходы оценили итогом года, посмотрели, как складывается федеральный бюджет, и такое решение было принято исходя из финансовых возможностей, которые сложились и которые несколько улучшились, поменялись по сравнению с началом осени прошлого года. Ничего удивительного здесь нет», — заключил Топилин.

Ранее первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев раскритиковал действия оппозиционных депутатов предыдущих созывов, которые, по его словам, не повышали МРОТ.

«В этой связи у нас возникает встречный вопрос — уважаемые коллеги, а вам что мешало? Когда, по крайней мере, две представленные здесь фракции во втором созыве Государственной думы вместе с сателлитными группами обладали большинством, они в течение четырех лет не меняли минимальный размер оплаты труда и отдали нам его равным 83 рублям 49 копейкам, что на тот момент соответствовало 3 долларам США», — сказал он журналистам.

Госдума обсуждает законопроект о доведении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.