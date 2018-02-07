Ярославль, 7 февраля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля отказался включить в повестку дня вопрос об этажности 9 микрорайона в Тверицах, против высотной застройки которого выступали жители и градозащитники. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание муниципалитета Ярославля

Вопрос в повестку дня попыталась внести председатель фракции КПРФ Евгения Овод. В ряде СМИ появились сообщения, что обещание мэра Ярославля Владимира Слепцова о понижении этажности не будет выполнено. Депутат попросила в разделе «разное» доложить муниципалитету о том, как обстоят дела на данный момент.

Как правило, информационные вопросы в разделе разное всегда вносились по желанию депутатов без какого-либо обсуждения. Однако председатель муниципалитета Артур Ефремов поставил вопрос на голосование, и большинство депутатов отказалось его рассматривать.

После этого Евгения Овод задала вопрос непосредственно директору департамента архитектуры и земельных отношений Александру Скворцову, который докладывал об изменениях в генеральный план города. Но и Скворцов отказался отвечать по существу, пояснив, что этажность микрорайона не регулируется генпланом. Никак не прокомментировал ситуацию и присутствовавший на заседании мэр Владимир Слепцов, который в сентябре 2017 года обещал учесть пожелания жителей и скорректировать проект.