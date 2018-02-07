Псков, 7 февраля, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Выставка документов «Псковская земля и формирование Красной армии» откроется в государственном архиве Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, она приурочена к празднованию 100-летия Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

Pskov.ru Первые отряды Рабоче-крестьянской Красной армии

Архив представит подлинники и копии документов, в том числе сведения о начальных этапах образования боевых частей, списки добровольцев, переписку, листовки и фотографии событий. Часть документов описывает время оккупации Пскова немецкими войсками и действия Красной армии по борьбе с врагом.

«В 1918 году после непродолжительного перемирия Германия возобновила военные действия. Немецкие войска стремительно продвигались к Петрограду. После попыток сопротивления со стороны первых красноармейских отрядов 25 февраля Псков был оставлен. После этого в Петрограде были сформированы так называемые псковские отряды, выдвинутые под Псков и оказавшие упорное сопротивление немцам. Они отбивали атаку германских войск, проявляя при этом мужество, самопожертвование и героизм, и план наступления Германии был сорван. Таким образом, боевое крещение Красной армии продолжалось 10 дней, с 24 февраля и до подписания Брестского мира 3 марта. Псков был полностью освобожден спустя 8 месяцев», — сообщил директор областного архива Валерий Кузьмин.

Выставка начнёт свою работу 19 февраля и будет работать до 22 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области готовятся широко отметить 100-летие первой битвы Красной Армии под Псковом, ставшей основой для Дня защитника Отечества — бывшего советского праздника Советской Армии и Военно-Морского Флота. Среди запланированных мероприятий — реконструкция первых боёв, концерт, военно-патриотические акции, выпуск юбилейных медалей.