Чебоксары, 7 февраля, 2018, 10:41 — ИА Регнум. В Чувашии завершились обвинительными приговорами два уголовных дела о покушении на убийство. Дела примечательны тем, что в одном из случаев мошенник требовал с предпринимателя около 3 млн рублей, в том числе в виде биткоинов, за информацию о якобы готовящемся на него покушении. Второе дело оставалось нераскрытым несколько лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Перед судом предстал 31-летний безработный из Чебоксар, которого обвиняли в покушении на мошенничество. Дело примечательно тем, что он требовал у бизнесмена перевести деньги в биткоины за информацию о якобы готовящемся заказном убийстве. Согласно материалам дела, в июне-июле 2017 года, находясь у себя дома в Чебоксарах, он дистанционно пытался похитить 50 тыс. долларов США (эквивалентно сумме около 3 млн рублей), у одного из предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере ресторанного бизнеса.

«Посредством переписки со специально созданной для этих целей электронной почты он ввёл его в заблуждение, заявив, что якобы некие третьи лица намереваются его убить. За указанную сумму он обещал предоставить информацию, которая могла бы предотвратить якобы возникшую для потерпевшего угрозу жизни. При этом он требовал конвертировать эти деньги в криптовалюту «биткоин» и перевести на указанный им «биткоин-кошелек», — сказал старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Предприниматель — не из Чувашии.

Уголовное дело по ходатайству осужденного рассмотрено судом в особом порядке судебного разбирательства. Суд признал чебоксарца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 — ч.4 ст.159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Ему назначено два года лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Также в Чувашии раскрыто преступление, которое было совершено 4,5 года назад и едва не завершилось убийством. ЧП произошло 22 сентября 2013 года на Южном посёлке в Чебоксарах. По данным следствия, злоумышленник после застолья избил своего знакомого до полусмерти: врачи констатировали черепно-мозговую травму, переломом костей лицевого черепа и другие повреждения. В настоящее время пострадавшему установлена третья группа инвалидности. Злоумышленнику предъявлено обвинение в покушении на убийство.

«Причастность обвиняемого к преступлению была определена после установления очевидцев. Обвиняемый с октября 2016 года отбывает наказание за грабеж и применение насилие в отношении представителя власти. Ранее он был трижды судим, в местах лишения свободы провёл в общей сложности более 10 лет», — сказал Олег Дмитриев.

Отметим, что в этом году в Чувашии уже возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Жертвой мог стать директор одной из местных коммерческих организаций, в преступлении подозревают жителя Свердловской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе задержания обвиняемый оказал вооруженное сопротивление. Мотивы преступления устанавливаются.

Напомним, что ранее в Чувашии уголовное дело о заказном убийстве было расследовано в 2010 году. Приговор в виде пяти лет общего режимы был вынесен местной жительнице, которую обвиняли в подстрекательстве и пособничестве в приготовлении к убийству своего бывшего супруга. Следствием и судом было установлено, что она предложила знакомому за 1 тыс. евро денежное организовать его убийство. Потерпевшему стало известно о готовящемся преступлении, и он своевременно сообщил об этом следственные органы.

По данным СУСК по Чувашии, в 2017 году в республике зарегистрировано 86 убийств и покушений на убийство, 53 из которых совершено в состоянии алкогольного опьянения (в 2016 году — 73 и 64 соответственно, в 2015 году — 101 и 79). Зафиксировано 51 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 42 из них было совершено в состоянии алкогольного опьянения (в 2016 году — 43 и 37 соответственно). Раскрываемость убийств превысила 94% (в 2016 году — около 93%).

В ведомстве подчёркивают, что расследование уголовных дел о преступлениях, совершенных в «прошлые» годы, которые по различным объективным причинам не были раскрыты ранее, остается одним из главных приоритетов в деятельности. В прошлом году были установлены лица, причастные к 59 ранее нераскрытым преступлениям (в 2016 и 2015 годах — 53 и 31 соответственно).