Канзас-Сити, США, 7 февраля, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Учёные из США обнаружили вымерший вид пауков, представители которого обитали на Земле около 100 млн лет назад. Об этом сообщается в журнале Nature Ecology & Evolution.

Паук

Исследователи нашли неизвестный ранее вид пауков в образцах янтаря из отложений мелового периода в Мьянме. Они дали ему название Chimerarachne yingi в честь химеры — существа из древнегреческих мифов.

От современных пауков представители древнего вида отличаются наличием длинного хвоста. Размер этого хвоста как минимум в два раза превышает длину тела, которая составляет 2−2,8 мм. Отмечается, что хвост нужен для того, чтобы ощупывать предметы.

Учёные предполагают, что пауки обитали вблизи деревьев. Кроме того, вид представляет собой переходную форму между морскими паукообразными и современными сухопутными пауками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа учёных из Австралии и Германии обнаружили новый вид морских пауков и назвали его в честь знаменитого музыканта Боба Марли.

Читайте также: Учёные обнаружили новый вид пауков и назвали его в честь Боба Марли