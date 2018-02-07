Дамаск, 7 февраля, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удар по исследовательскому центру в районе Джамрая близ Дамаска. Об этом в среду, 7 февраля, сообщают сирийские государственные СМИ.

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По предварительным данным, местные жители всего слышали три мощных взрыва. При этом издания отмечают, что силам сирийской ПВО удалось перехватить большинство выпущенных ракет.

Информации о жертвах, пострадавших или нанесенном ущербе пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль и прежде наносил удары по территории Сирии.

Так, 9 января 2018 года израильтяне ударили ракетами «земля — земля» по военным объектам в районе Эль-Кутейфа провинции Дамаск. 2 декабря 2017 года ВВС Израиля атаковали пригород Дамаска, нацеливаясь якобы на иранскую базу, которая строится там.

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