Токио, 7 февраля, 2018, 10:17 — ИА Регнум. По истечении 72 лет с момента подписания Японией акта о безоговорочной капитуляции во Второй мировой войне, мирный договор с СССР (и его правопреемницей — РФ) так и не был подписан. Такая ситуация является «ненормальной», заявил 7 февраля премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Синдзо Абэ

Свои слова он направил ежегодному Общенациональному съезду Японии за возвращение северных территорий, которыми в Токио считают четыре острова южных Курил.

«После войны прошло уже 72 года, но до сих пор сохраняется ненормальная ситуация, когда у нас нет мирного договора. Из этой ситуации надо каким-то образом выходить», — цитирует агентство Киодо Синдзо Абэ.

Он добавил, что за последние годы 20 раз встречался с президентом России Владимиром Путиным и намерен посетить Москву в мае 2018 года.

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Напомним, 7 февраля в Японии отмечается День северных территорий. Событие приурочено к подписанию в 1855 году Симодского трактата, по которому острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи вошли в состав Японии. Возвращение указанных островов было одним из условий заключения мирного договора с СССР, однако документ так и не был подписан.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного долгосрочного урегулирования, и что «исторический пинг-понг по этим территориям нужно прекратить».

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