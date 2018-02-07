Биробиджан, 7 февраля, 2018, 11:12 — ИА Регнум. В столице ЕАО Биробиджане стартовал первый региональный фестиваль «Молодые профессионалы» — WorldSkills, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба губернатора ЕАО Фестиваль «Молодые профессионалы» в ЕАО

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В течение трёх дней молодые профессионалы ЕАО будут соревноваться в номинациях «Сварочное дело», «Медицинский и социальный уход», «Преподавание музыки в школе».

«Это очень значимое для области событие. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность подготовки кадров для развития экономики страны. Конкурсы молодых профессионалов должны проводиться по самым высоким стандартам. На территории Еврейской автономной области реализуется ряд важнейших инвестиционных проектов, значимых не только для региона, но и для всего Дальнего Востока и России в целом. Добиться успехов в их реализации невозможно без качественной подготовки кадров, поэтому такое внимание мы уделяем конкурсам профессионального мастерства», — сказал губернатор ЕАО Александр Левинталь.

Приглашенные эксперты движения WorldSkills Rissia осуществляют контроль за проведением регионального чемпионата, проводят оценку соответствия международным стандартам WorldSkills.

Победители первого регионального чемпионата представят ЕАО на отборочных соревнованиях на право участия в VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы», который состоится в августе 2018 года на Сахалине.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Сочи прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который в том числе собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран мира.

Организация WorldSkills International (WSI) основана в 1953 году, а первые соревнования молодых рабочих были проведены в послевоенном 1947-м в Испании. Их целью была популяризация рабочих профессий — послевоенная экономика требовала рабочих рук.

Позже эту инициативу поддержали Португалия, Франция, Марокко, Германия, Великобритания и Швейцария. Таким образом, уже к 1983 году была сформирована система проведения международных соревнований среди молодых рабочих — International Vocational Training Organisation (IVTO). В начале 2000-х IVTO изменила символику и с тех пор ведет свою деятельность под именем WorldSkills International.

В структуру соревнований входят десятки профессиональных компетенций. Проект их проведения в России был одобрен в 2011 году Агентством стратегических инициатив под председательством президента РФ Владимира Путина. В мае 2012 года участие России в состязаниях молодых профессиональных рабочих поддержала Генеральная Ассамблея WorldSkills International.

В 2014 году председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал указ об учреждении совместно с Агентством стратегических инициатив «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия».