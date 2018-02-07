Москва, 7 февраля, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Вспышка гриппа наблюдается в восьми регионах Европы. Об этом сообщает 7 февраля пресс-служба Роспотребнадзора.

Черная смерть в Европе

Отмечается, что в течение 4-й недели 2018 года рост заболеваемости гриппом в Европейском регионе продолжался. Так, из более 3,9 тыс. проб, обследованных на вирусы, 51,9% оказались положительны на вирус гриппа.

При этом в структуре циркулирующих вирусов гриппа преобладали вирусы гриппа В — 66,7% положительных проб. Доля вирусов гриппа А составила 33,3%, преимущественно подтипа (H1N1) pdm09.

Высокая интенсивность циркуляции вирусов гриппа зафиксирована в Люксембурге, Болгарии, Исландии, Ирландии, Италии, Швейцарии, а также в Уэльсе и Косово. В 16 странах показатель средний, еще в 16 — низкий.

Что касается России, то на 5-й неделе года — с 29 января по 4 февраля — отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ, пояснили в ведомстве. В девяти регионах РФ наблюдается превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом. Еще в девяти случаях речь идет о превышении эпидпорога только в столице региона.

Напомним, в конце января Роспотребнадзор предупредил российских граждан об эпидемии сезонного гриппа в США. Отправляющимся за океан рекомендовали сделать прививку и соблюдать меры предосторожности.