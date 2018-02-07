Ярославль, 7 февраля, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Аэропорт «Туношна» выдержал испытание на прочность снегопадом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Pixabay.com Снегопад

Сильнейший снегопад, обрушившийся в последние дни на Ярославль, серьезно повлиял на работу транспортной инфраструктуры, однако для аэропорта «Туношна» обильные осадки не стали причиной отмены или задержки рейсов регулярного расписания. С помощью спецтехники каждый час производилась расчистка рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы.

Благодаря слаженной работе служб, в самый пик снегопада, 4 и 5 февраля, аэропорт не закрывался ни на минуту и был готов к приёму самолётов. Кроме того, «Туношна» принимала самолеты, которые из-за непогоды не смогли совершить посадку в аэропорту назначения. Так, услугами ярославского воздушного порта воспользовались авиакомпании Нордвинд, Цитотранс, Костромское авиапредприятие, пассажиры последнего были доставлены в Кострому на автобусе.