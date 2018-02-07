Вашингтон, 7 февраля, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Хакеры из США и Канады причастны к похищению данных 57 млн клиентов компании Uber в октябре 2016 года. Об этом, как передает Reuters, говорится в письменных показаниях главного специалиста по информационной безопасности Uber Джона Флинна, направленных в комитет Сената США по торговле.

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По его словам, компания заплатила $100 тыс. злоумышленникам за удаление похищенных данных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 г. генеральный директор компании Uber Technologies признал, что персональные данные около 57 млн пользователей онлайн-сервиса заказа такси были похищены неизвестными хакерами.

Онлайн-сервис Uber позволяет заказать частное такси через сайт или мобильное приложение. Эта компания, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско, была создана в 2009 году. Услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира.

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