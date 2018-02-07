Владивосток, 7 февраля, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Начало строительства заводов по утилизации автомобилей и производству автомобильных двигателей в ТОР «Надеждинская», по мнению экспертов, стало ключевым достижением Андрея Тарасенко за время нахождения его в должности врио губернатора Приморья. Авторы доклада «Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ — 2017: первые итоги», подготовленного Научно-исследовательским центром «Особое мнение» при поддержке Экспертного института социальных исследований, ставят в заслугу Тарасенко и возврат команды прежнего главы администрации Владивостока Игоря Пушкарёва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Monoar Шахматы

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Тарасенко вошел в число девяти из одиннадцати врио губернаторов, кто за 100 дней у власти ограничился минимальными структурными перестановками. Врио губернатора Приморья сформировал новую команду из числа представителей местной элиты.

«Андрей Тарасенко быстро избавился от «людей Миклушевского». Однако с собой Тарасенко новых людей не привел, на ключевые позиции в администрации были назначены представители разных уровней местной элиты, единственным исключением стал привлеченный с Сахалина вице-губернатор по вопросам внутренней политики Дмитрий Братыненко«, — говорится в докладе.

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Помимо этого, эксперты отметили, что Тарасенко не стал торопиться с административной реформой и анонсировал преобразование администрации края в правительство на июль 2018 года. Именно по истечении 100 дней у власти врио губернатора заявил о реформировании администрации Приморья — в правительство. Стоит отметить, что процесс этот непростой. Помимо изменения нормативно-правовой базы, в том числе и Устава края, потребуются и финансовые затраты из бюджета.

«В стране осталось всего, по-моему, четыре региона, где работает администрация. Механизм этот отработан, система управления себя проверила и достаточно проста. Вместо вице-губернаторов будут министры, что гораздо упростит взаимодействие между краем и федеральным центром», — заявил Андрей Тарасенко.

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Назначение на должность вице-губернатора бывшего и.о. главы Владивостока Константина Межонова позволило Андрею Тарасенко наладить взаимоотношения с заключенным под стражу экс-главой столицы Приморья Игорем Пушкарёвым. На этом отразилось и назначение на должность главы администрации Владивостока Виталия Веркеенко. Благодаря чему Тарасенко попал в группу «особых случаев».

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«После назначения Андрея Тарасенко временно отстраненный от должности после ареста в июле 2016 г. действующий глава Владивостока Игорь Пушкарёв подал в отставку. Возглавлявший в течение этого периода город член его команды Константин Межонов стал врио вице-губернатора. На данный момент главой города является Виталий Веркеенко, рассматривающийся как компромиссная фигура для основных групп влияния края», — отмечено в докладе.

Напомним, что документы на конкурс на замещение вакантной должности мэра Владивостока подали 60 кандидатов, из них комиссия допустила к первому этапу 56 человек. После собеседования остались только три кандидата. Депутаты думы Владивостока единогласно поддержали кандидатуру Виталия Веркеенко на заседании 21 декабря.

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Из наиболее ярких инициатив врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко эксперты выделили начало строительства заводов по утилизации автомобилей и производству автомобильных двигателей в ТОР «Надеждинская», а также установку новых пылезащитных фильтров в Восточном порту в Находке. Ещё одной публичной инициативой Тарасенко стало продвижение и развитие сельского хозяйства. Главным же достижением врио губернатора эксперты считают отсутствие конфликтов.

А вот уголовное дело против бывшего вице-губернатора Василия Усольцева негативно отразилось на послужном списке Андрея Тарасенко. Также в минус ему сыграл отказ подписать соглашение с Росатомом о строительстве центра ядерной медицины.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 4 октября 2017 года отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и назначил на его место Андрея Тарасенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, представляя Андрея Тарасенко в качестве врио губернатора Приморья во Владивостоке, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подарил ему мастерок и сказал, что достроить гостиницы Hyatt должен хотя бы третий губернатор. Два гостиничных комплекса начали строить при Сергее Дарькине к саммиту АТЭС 2012 года. Однако ни Дарькин, ни Миклушевский довести проекты до логического завершения не смогли.

От Миклушевского исполняющему обязанности губернатора Приморья Андрею Тарасенко досталось в наследство 5 млрд рублей кредитов. На момент вступления в должность губернатора Владимира Миклушевского регион должен был всего 568 млн рублей.

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Приморский край, уже будучи под руководством Андрея Тарасенко, оказался на грани ЧС — под угрозой срыва было прохождение отопительного сезона из-за нехватки топочного мазута.

«Мы прошли по грани. В двух часах от замерзания был Дальнегорск. Во многих районах были сложности с топливом. Виной тому — неготовность к отопительному сезону. Готовность была только на бумаге. К следующему отопительному сезону будем менять структуру работы. Себестоимость топлива в крае можно и нужно уменьшать. Сейчас же главное, что запасы топлива мы имеем на 45 суток. В пути — топливо ещё на 90 суток», — рассказал Тарасенко на встрече с журналистами.