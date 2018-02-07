Вашингтон, 7 февраля, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Национальный центр верификации (NVC) создан в США для проверки и отбора иммигрантов в соответствии с меморандумом, подписанным 6 февраля президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Центр создан «для координации усилий департаментов и агентств по лучшему выявлению лиц, желающих въехать в страну, представляющих угрозу национальной безопасности, безопасности границ, безопасности на родине или общественной безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство NVC возложено на министерство внутренней безопасности США с тем, чтобы ведомство могло улучшить координацию и использование разведывательной информации в процессе проверки иммигрантов.

«NVC позволит координировать работу ведомств централизованно, позволив чиновникам использовать критически важную информацию, а также информацию правоохранительных органов для выявления террористов, преступников и других преступных элементов, стремящихся въехать и остаться в нашей стране», — говорится в заявлении.

Комментируя создание NVC, представитель Белого дома Сара Сандерс отмечала, что «нынешняя работа федерального правительства по отбору ведётся бессистемно». При этом Трамп называл американские законы об иммиграции самыми глупыми в мире.

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