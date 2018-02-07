Москва, 7 февраля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. В связи с последними событиями, все чаще возникает вопрос: почему биткоин падает и что будет дальше. Падает биткоин из-за огромного количества негативного новостного фона, который в последние недели не дает BTC «выдохнуть», заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Николай Котов.

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«Более того, был пробит психологически-важный уровень $10 тыс., что сигнализирует о смене глобального настроения. Однако слишком много совпадений в одночасье. При этом страны все больше внедряют блокчейн в свои проекты. Нелогично», — отметил эксперт.

Но, если посмотреть с другой стороны, все более чем логично. Крупные игроки хотят закупиться не просто дешево, а за бесценок! Ни для кого не секрет, что криптовалюта уже никуда не денется. Регулятор Южной Кореи на днях заявил: «блокчейн изменит мир!» И все равно биткоин падает и паника кругом.

«Блокчейн без криптовалюты существовать не может, а значит — коррекция биткоина, всего лишь, чистая спекуляция и носит временный характер.

Вероятнее всего, в течение года можно снова будет увидеть отличный рост, но для этого необходимо задействовать крупные суммы денег», — полагает Котов.

С большей долей вероятности стоит полагать, что рост будет от психологической отметки в $5 тысяч, именно там располагают свой лимит ордера крупные игроки данного рынка.

«Цели они будут преследовать более высокие, нежели наблюдался в 2017 году, а значит $25 — 30 тысяч. Из всего вышесказанного следует, что нужно аккуратно покупать биткоин и другие криптовалюты», — считает эксперт.

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