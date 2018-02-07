Москва, 7 февраля, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Доходы президента Российской Федерации Владимира Путина, получившего 6 февраля удостоверение кандидата на президентских выборах-2018, за минувшие шесть лет составили более 38,5 млн рублей. Об этом сообщается в декларации, выложенной на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно документу, среди основных источников доходов главы государства указаны зарплата, военная пенсия и проценты от вкладов в банках. При этом на имя президента в кредитных организациях открыты 13 счетов, на которых хранится более 13 млн рублей. Президенту также принадлежат 230 акций банка «Санкт-Петербург».

В собственности Путина находится квартира и гараж в Санкт-Петербурге. Кроме того, в бессрочном пользовании главы государства находится квартира в Москве. Согласно декларации, на имя российского лидера зарегистрированы также три автомобиля отечественного производства, а также прицеп «Скиф».

Ранее ЦИК РФ опубликовал сведения о размере и об источниках доходов кандидатов в президенты РФ Павла Грудинина и Владимира Жириновского. Оба они были освобождены от сбора подписей избирателей, так как выдвинуты на выборы от парламентских партий.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

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