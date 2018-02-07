Москва, 7 февраля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Криптовалюты и BTC в частности продолжают падать на азиатской истории. Китай продолжает ограничивать торговлю ими, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

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«Так накануне (6 февраля) стало известно, что после запрета криптобирж и ICO Пекин вознамерился заблокировать доступ к криптовалютным сайтам», — напомнил эксперт.

По данным СМИ китайские власти планируют заблокировать доступ к сайтам, имеющим отношение к торговле криптовалютами и привлечению инвестиций на этом рынке, продолжая ужесточать контроль над рискованными инвестициями.

«Большее количество игроков сконцентрировано в Азии, где продолжается тотальный запрет криптовалют, отсюда наблюдаем резкий и затяжной обвал всех криптовалют», — отметил Капустянский.

По его мнению, весь рынок криптовалют является пузырем, раздувшимся благодаря оптимистам и спекулянтам, которые хотели заработать шальные деньги на резком росте, поэтому есть вероятность, что этот пузырь начал сдуваться.

«Однако какие-то отдельные «истории» еще могут отыгрываться, тем более, если за ними стоят фундаментальные факторы», — считает эксперт.

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