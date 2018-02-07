Вашингтон, 7 февраля, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Грандиозный военный парад с участием вооруженных сил поручил провести Пентагону президент США Дональд Трамп, сообщает 6 февраля Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Информацию о соответствующем поручении подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс. Она пояснила, что Трамп рассчитывает организовать праздник, который позволит американцам проявить благодарность военным.

Представитель Пентагона Чарли Саммерс сообщил, что в настоящее время в оборонном ведомстве прорабатывают возможные варианты парада.

Между тем, отмечает издание, подобные акции с демонстрацией силы характерны для стран с «авторитарным режимом», таких как Китай или Северная Корея, и не являются типично американскими.

Обычно военнослужащие США принимают участие в праздновании Дня независимости 4 июля, когда они могут почтить военных ветеранов. Однако во время таких праздников обычно не демонстрируется военная мощь США.

Ранее бывший контр-адмирал ВМФ и бывший представитель Государственного департамента и Пентагона Джон Кирби сообщил, что Трамп был впечатлен военным парадом в Париже, который проходил в июле 2017 года. Однако проведение парада Вашингтоне, по его словам, является плохой идеей.

«США не нуждаются в параде на Пенсильвания-авеню или в любом другом месте, чтобы продемонстрировать военную мощь. Мы делаем это ежедневно практически в каждом уголке мира», — сказал Кирби.