Вашингтон, 7 февраля, 2018, 08:19 — ИА Регнум. США будет сложно предотвратить возможные попытки «вмешательства» России в американские выборы, так как в Кремле «всегда найдут способ это сделать». Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

«Я бы не сказал, что мы хорошо подготовлены, потому что русские всегда смогут адаптироваться, — сказал Тиллерсон. — Дело в том, что если у них будут намерение вмешаться, то она всегда найдут способ сделать это».

По его словам, Вашингтон может предпринять меры, однако «если Москва решит это сделать, то предотвратить эти действия будет очень трудно».

«Есть много различных способов, благодаря которым Россия может вмешаться в выборы, много разных инструментов, которыми они могут воспользоваться», — добавил госсекретарь.

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Напомним, ранее комитет по разведке палаты представителей конгресса США проголосовал за публикацию подготовленного Демпартией секретного документа по расследованию «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в США развязана грязная информационная кампания против России, главная цель которой — сдерживание РФ и ослабление её авторитета в мире. При этом доказательства о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы так и не были предоставлены.

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