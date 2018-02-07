Москва, 7 февраля, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) настроен восстановить ОКР в правах. Об этом 7 февраля сообщает «Р-спорт».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийское движение

"МОК, безусловно, настроен вернуть ОКР, восстановить его. Это очевидно после двух дней работы сессии МОК. Я очень надеюсь, что решение исполкома МОК будет осуществлено. Исходя из духа, обстановки и общения с членами МОК, у меня есть основания говорить, что мы должны быть восстановлены в правах», — сказал Смирнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава специальной комиссии МОК по допуску российских спортсменов Николь Хевертц заявила, что ОКР может быть частично или полностью восстановлен в правах к окончанию Зимних игр-2018 в Южной Корее.

Сессия МОК проходит 6 и 7 февраля в Пхёнчхане.

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Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК после рассмотрения выводов комиссий Освальда и Шмида дисквалифицировал ОКР, а также принял решение допустить сборную России на Олимпиаду в Пхёнчхане только в нейтральном статусе.

1 февраля 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, признав их невиновными в употреблении допинга. Согласно решению суда, спортсменам должны быть возвращены награды, завоёванные ими на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, а также снята пожизненная дисквалификация на участие в Олимпийских играх. В отношении ещё 11 спортсменов апелляции удовлетворены частично.

Тем не менее, МОК не спешит признавать решение суда. Он уже отказал 13 оправданным спортсменам и двум тренерам из России в приглашении на Игры-2018.

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