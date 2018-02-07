Вашингтон, 7 февраля, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Центральный разгонный блок Falcon Heavy не смог приземлиться после запуска новой тяжёлой ракеты компании SpaceX. Об этом сообщает The Verge, ссылаясь на заявление главы компании Илона Маска.

SpaceX Центральный разгонный блок ракеты Falcon Heavy разбился при посадке

По информации издания, центральный разгонный блок разбился при посадке, поскольку на нём сработал только один из трёх двигателей. Скорость падения составила 480 км/ч.

Согласно первоначальному плану, разгонный блок должен был приземлиться на плавучую платформу, расположенную в Атлантическом океане.

Два боковых ускорителя ракеты Falcon Heavy, как и планировалось, совершили посадку на космодроме на мысе Канаверал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания SpaceX провела первый запуск ракеты-носителя Falcon Heavy. Первый старт новой ракеты прошёл удачно. В результате запуска на орбиту был выведен красный автомобиль Tesla Roadster Илона Маска, за рулем которого находится манекен в космическом скафандре.

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