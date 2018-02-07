Вашингтон, 7 февраля, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поздравил сотрудников компании SpaceX с успешным запуском новейшей ракеты Falcon Heavy. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Поздравляю Илона Маска и SpaceX с успешным запуском Falcon Heavy, — написал глава Белого дома. — Это достижение наряду с торговыми и международными партнерами NASA продолжает демонстрировать изобретательность американцев».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля компания SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американской Флориде в 23:45 мск.

Известно, что на высоте 64 км от нее отделились два боковых ускорителя, на высоте 153 км включился разгонный блок.

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