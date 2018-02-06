Баку, 7 февраля, 2018, 01:32 — ИА Регнум. Британский аналитический центр The Legatum Institute опубликовал ежегодный рейтинг The Legatum Prosperity Index (индекс процветания). Азербайджан в данном рейтинге занял 106 место, сообщает meydan.tv.

AlixSaz Азербайджанский флаг

Всего в списке 149 стран. В первую десятку рейтинга входят Норвегия, Новая Зеландия, Финляндия, Швейцария, Швеция, Нидерланды, Дания, Канада, Австралия и Великобритания.

Замыкают список Бурунди, Ангола, Ирак, Демократическая Республика Конго, Мавритания, Чад, Афганистан, Судан, Центральноафриканская Республика и Йемен.

Индекс процветания Института Legatum (The Legatum Prosperity Index) — комбинированный показатель британского аналитического центра The Legatum Institute, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их процветания.

Индекс составляется на основе множества различных показателей, объединённых в девяти категориях, которые отражают различные аспекты жизни общества и параметры общественного благосостояния: экономика, предпринимательство, управление, образование, здравоохранение, безопасность, личные свободы, социальный капитал и экология.

Рейтинг каждой страны определяется путём вычисления средневзвешенного значения указанных индикаторов, каждый из которых определяется в качестве основы процветания. Показатели базируются на статистическом анализе, социологических исследованиях и экспертных оценках участников опроса. Статистические данные, используемые в рейтинге, получены из Организации Объединённых Наций, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирной Торговой организации, Gallup, Economist Intelligence Unit, IDC, Pyramid Research и других институтов.

В последние годы рейтинг Азербайджана в списке только ухудшается. Например, в 2014 году Азербайджан занял 79-ое место в рейтинге благополучия стран мира.