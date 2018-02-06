Ереван, 7 февраля, 2018, 01:17 — ИА Регнум. В Генеральной прокуратуре Армении возбуждено уголовное дело по статье об угрозах убийства, причинения тяжкого вреда здоровью или уничтожения имущества в адрес главного редактора сайта «Медиалаб».

Medialab.am Карикатура, после которой редактору сайта стали угрожать. Заголовок (на армянском) — Министерство обороны в конце декабря приобрело цветов на 7 млн драмов ($14,5 тыс.)

"1 февраля из генеральной прокуратуры в главное управление по борьбе с организованной преступностью полиции с целью проверки были направлены статьи, опубликованные на разных информационных сайтах, об угрозах в адрес сотрудника информационного сайта Medialab.am.

В главном управлении по борьбе с организованной преступностью полиции из подготовленных материалов были получены данные о том, что 28 января 2018 года пользователь, выступающий под именем «Айк Берман Оганян», увидев на сайте Facebook в интернете карикатуру под названием «Цветы цыгана» со ссылкой на информационный сайт Medialab. am, на странице информационного сайта Medialab. am в Facebook и в личной переписке с главным редактором указанного сайта Марианной Григорян в адрес последней высказал угрозу убийства, связанную с упомянутой карикатурой.

Принимая во внимание тот факт, что указанные данные подлежат полному, объективному и всестороннему расследованию, по факту инцидента 6 февраля 2018 года в генеральной прокуратуре РА по признакам ч.1 ст. 137 Уголовного кодекса РА возбуждено уголовное дело и с целью проведения предварительного следствия направлено в следственный комитет», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

После публикации карикатуры на министра обороны Армении Вигена Саркисяна директор и главный редактор сайта Марианна Григорян стала получать угрозы от одного из пользователей соцсети Facebook, который напомнил ей о том, что произошло с французским сатирическим изданием «Шарли Эбдо», когда в результате нападения на редакцию погибли 12 человек, еще 10 — были ранены. Затем угрозы в адрес редактора «Медиалаб» продолжились, перейдя в недвусмысленные намеки, касающиеся ребенка Марианны Григорян.

С осуждением угроз в адрес Марианны Григорян выступили представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир и посольство США в Армении.

«Мы обеспокоены в связи с угрозами убийства в адрес редактора «Медиалаб». Любые угрозы в адрес журналиста, в том числе озвученные в интернете, представляют собой угрозу для демократии. Мы надеемся, что будет проведено надлежащее расследование и виновный предстанет перед правосудием», — заявил Гарлем Дезир.

В заявлении, опубликованном на странице посольства США в Армении в Twitter, говорится: «Нападки на средства массовой информации, к примеру, недавние угрозы в адрес директора «Медиалаб», являются проявлениями ненависти, направленной против жизненно важной для демократии свободы СМИ».

На сайте medialab. am говорится, что он частично спонсируется Фондом «Открытое Общество» — Армения (фонд Сороса).