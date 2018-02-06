Самара, 7 февраля, 2018, 02:58 — ИА Регнум. За время работы временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова явных конфликтов нет, его работа отмечена «востребованными решениями» в социальной сфере. Об этом говорится в докладе, подготовленном АНО НИЦ «Особое мнение» при поддержке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Kremlin.ru Дмитрий Азаров

Эксперты подготовили доклад «Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ-2017: первые итоги», где обозначили «региональные особенности и яркие моменты» вновь назначенных руководителей регионов. В эту «волну» попала и Самарская область, где 25 сентября 2017 года врио губернатора был назначен Дмитрий Азаров, занимавший пост сенатора, а ранее работавший главой Самары.

Читайте также: Азаров — актив Кириенко, Меркушкин — в почетной ссылке

Анализируя 100 дней его работы, наиболее яркой инициативой Азарова в новой должности политологи назвали возвращение социальных льгот. И в контексте социально-экономической повестки Самарскую область также выделяют в качестве региона, где заметен «чуть больший крен в сторону решения социальных проблем».

Читайте также: Самарские министры шесть часов оправдывались за антисоциальный пакет

«Почти все врио глав регионов так или иначе уже продемонстрировали решение реальных региональных проблем. Например, в Самарской области Дмитрий Азаров частично вернул отнятые Николаем Меркушкиным социальные льготы для пенсионеров и ветеранов», — говорится, в частности, в докладе.

Напомним, по распоряжению Азарова в регионе была создана рабочая группа по вопросу оказания мер соцподдержки населению. В число «основных публичных инициатив», которые свидетельствуют об активности в вопросах развития региона, авторы доклада также отнесли «частичное решение проблемы обманутых дольщиков».

Читайте также: Самарским пенсионерам разрешили безлимитный проезд. Де-факто

А также: Самарские власти частично вернули льготы ветеранам и пенсионерам

Проведён анализ кадровой политики. Эксперты отмечают низкий уровень реформирования правительства.

«Дмитрий Азаров в кадровой политике ограничился сменой ключевых министров, перетасовкой верхушки правительства края и бесконфликтной сменой главы городского округа Самары (новый глава — Елена Лапушкина, занимавшему этот пост Олегу Фурсову предложена должность министра труда). Активно консолидирует элиты края, избавляясь от людей, привезенных прошлым главой — Николаем Меркушкиным. Основой для новых кадров стали люди, работавшие с Азаровым, когда он был мэром Самары», — подчёркивают политологи.

Читайте также: Главой Самары стала Лапушкина. Декорация или перемены?

А также: Вслед за главой Самары из мэрии уволены руководящие чиновники

В докладе отмечается, что в настоящее время в Самарской области «серьезного негативного фона работы не наблюдается помимо изначально депрессивного состояния региона, доставшегося «в наследство» от предшественников». По мнению политологов, одним из проявлений этого стало то, что область вошла в число наиболее коррумпированных регионов России.

«Сам Азаров не провоцировал негатив, действуя как можно более осторожно и медленно.

Общая характеристика 100 дней. Конфликтов не отмечается. Кадровые изменения несущественные. Инициативы и востребованные решения в социальной сфере», — заключают эксперты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до назначения врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров возглавлял городской округ Самара (2010−2014 годы), являлся сенатором Совета Федерации от Самарской области (2014−2017 годы). Он сменил на посту Николая Меркушкина, который руководил областью с 2012 года, а ранее (с 1995 года по 2012 год) возглавлял Республику Мордовия. После отставки назначен спецпредставителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.