Москва, 7 февраля, 2018, 00:28 — ИА Регнум. Недовольство украинских депутатов антибандеровским законом Польши — это обманутые надежды теперешнего режима в Киеве, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

Комментируя реакцию депутатов Верховной рады на поправки к польскому закону «Об институте национальной памяти», Пушков заявил:

«В Раде возмущены польским антибандеровским законом. В Киеве, видимо, думали, что поляки понесут к памятнику Бандеры цветы. Обманутые надежды».

Напомним, 5 февраля польский президент Анджей Дуда подписал поправки к польскому закону «Об институте национальной памяти». Теперь за упоминание роли поляков в уничтожении еврейского народа во время Второй мировой войны предусмотрено наказание.

Закон в новом виде будет направлен в Конституционный суд страны, который решит, соответствует ли он положению Основного закона о свободе слова.

Дуда пояснил, что новая правовая норма «защищает интересы Польши, наше достоинство и историческую правду», а также «принимает в расчет чувствительность темы для тех, для кого вопрос исторической памяти о Холокосте по-прежнему крайне важен».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, подавляющее число украинских политиков и экспертов восприняли закон о Холокосте с разочарованием. Так, Дмитрий Ярош, внефракционный депутат заявил:

«…я — украинец-бандеровец, как христианин хочу попросить прощения за любые невзгоды, которые нанес мой народ польскому народу».

«Но, прошу вас, братья наши — поляки — учесть и то, что мы, украинцы, не приходили на вашу землю, и не были оккупантами Польши. Мы боролись за свою государственность. Вы же тоже проходили этот путь», — написал Ярош в соцсети.