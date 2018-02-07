Псков, 7 февраля, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников, назначенный в регион 12 октября 2017 года, не смог привести с собой «команду новых людей», поэтому в кадровой политике вынужденно опирается на местные кадры, в том числе из команды своего предшественника на посту главы региона Андрея Турчака. Об этом говорится в докладе «Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ-2017: первые итоги», подготовленном Научно-исследовательским центром «Особое мнение» при поддержке Экспертного института социальных исследований.

Vistanews.ru Михаил Ведерников

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В исследовании отмечается, что Ведерников «пытается договориться с элитами региона, но вынужден учитывать сильное влияние команды экс-губернатора Турчака и непубличное (пока) сопротивление главы Пскова Ивана Цецерского». При этом подчёркивается, что он сумел провести своего кандидата на пост главы администрации Пскова Александра Братчикова, но с большим трудом преодолел сопротивление Псковской городской думы и был вынужден опереться на помощь оппозиции.

Эксперты отмечают незначительность кадровых перестановок в регионе, а также не исключают элитные конфликты в будущем.

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В докладе приводятся данные ФОМ и ВЦИОМ, согласно которым только 32% опрошенных жителей региона верят в лоббистские способности Ведерникова. Это самый низкий результат среди 11 глав субъектов РФ, назначенных временно исполняющими обязанности глав регионов осенью 2017 года. При этом, по опросам, Псковская область — среди лидеров по уровню информированности граждан о предстоящих выборах и мобилизации гражданского участия в голосовании (88%).

В докладе отмечается, что Михаил Ведерников в вопросах развития регионов ориентирован на решение острых социальных вопросов (среди них называется достройка перинатального центра в Пскове, решение вопросов скорой помощи), а также снижение госдолга области. Отмечается, что негативным фоном для работы Ведерникова стала сложная экономическая ситуация (высокая долговая нагрузка на регион — 103,7% за 9 месяцев 2017 года). При этом, как отмечают эксперты, Ведерников делает упор на экономическое развитие, В качестве наиболее яркого достижения называется ОЭЗ «Моглино».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября 2017 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку с поста губернатора Псковской области Андрея Турчака, который позднее возглавил генеральный совет партии «Единая Россия», назначив врио главы региона Михаила Ведерникова — до этого он занимал пост заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. По прибытию в регион Ведерников заверил местных чиновников, что в решении вопросов будет «руководствоваться принципом преемственности», а изменения пообещал лишь «косметического характера».

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