Кейптаун, 7 февраля, 2018, 00:14 — ИА Регнум. Правящая партия ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК) отложил заседание, посвященное возможному «свержению» президента Джейкоба Зумы, 6 февраля передает агентство Reuters.

Kremlin.ru Джейкоб Зума

По словам спикера партии Пуле Мабе, заседание Национального исполнительного комитета АНК, которое было запланировано на среду 7 февраля, отложено до 17 февраля.

Ожидалось, что на встрече исполкном АНК будет обсуждаться ключевой вопрос политической жизни ЮАР — «будущая судьба» президента Джейкоба Зумы.

Напомним, в конце 2017 года Джейкоб Зума был смещен с поста главы АНК, его место занял вице-президент Сирил Рамофоса. Многие ожидают, что следующим шагом должна стать отставка Зумы и с президентского поста.

При этом в южноафриканских СМИ регулярно появляются сообщения о возможных «контратаках» Зумы в отношении АНК — например, о планах президента по увольнению Рамафосы с поста вице-президента.