Киев, 6 февраля, 2018, 23:38 — ИА Регнум. В Верховой раде Украины зарегистрирован проект поправок к закону «О воинской повинности и военной службе», предусматривающий изменение традиционного воинского приветствия в армии, сообщается на официальном сайте украинского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Идеологи украинских националистов

В настоящее время в соответствии с уставом внутренней службы военнослужащие ВСУ на приветствие старшего по званию «Здравствуйте, товарищи» должны отвечать: «Здравия желаю». В случае когда старший по званию прощается с военнослужащими, должен следовать ответ: «До свидания, товарищ…» (с добавлением воинского звания).

Поправками к закону предлагается заменить как слова воинского приветствия, так и слова прощания на фразу «Слава Украине». Военнослужащие при этом в обоих случаях должны будут отвечать старшему по званию: «Героям слава».

Напомним, что лозунг «Слава Украине! Героям Слава!» использовался пособниками нацистов и карателями Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На современной Украине нацистский лозунг стал активно внедряться на государственном уровне после госпереворота, произошедшего в стране в феврале 2014 года.