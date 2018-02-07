Нарьян-Мар, 7 февраля, 2018, 07:05 — ИА Регнум. Акцент на социальных проблемах, минимум кадровых перестановок и средний уровень конфликтности с потенциалом роста — такова экспертная оценка деятельности Александра Цыбульского после ста дней работы на посту и.о. губернатора Ненецкого автономного округа (НАО).

Andrey Toropov Представление врио губернатора НАО Александра Цыбульского

Как сообщает ИА REGNUM, АНО НИЦ «Особое мнение» и Экспертный институт социальных исследований подготовили доклад о первых итогах работы глав субъектов РФ, занявших свои посты после второй волны обновления губернаторского корпуса в сентябре 2017 года.

Александр Цыбульский назван одним из тех врио, которые уделили наибольшее внимание решению социальных проблем своих регионов. Наиболее ярким достижением главы НАО на текущий момент эксперты назвали возврат части отмененных ранее региональных доплат и индексацию социальных выплат. Отдельные категории граждан — к примеру, работающие пенсионеры — с 2018 года получат дополнительные доходы.

А в конце января был согласован проект окружного закона «О льготах по оплате электрической энергии». Закон, предложенный Цыбульским, расширит круг лиц, имеющих право на данные льготы, в это число войдут региональные производители сельскохозяйственной продукции.

Помимо решения социальных вопросов, отмечают авторы доклада, Александр Цыбульский «активно пытается развивать транспортное сообщение как внутри округа, так и с соседними регионами и Москвой». Внутри округа врио главы НАО взял под контроль речные и авиаперевозки, борется с практикой отправления транспорта только после приемлемой пассажирской загрузки.

В бюджете округа на 2018 год предусмотрено более 21 млн рублей на проектно-изыскательские работы по ремонту четырёх наиболее сложных мостовых сооружений. Но решить все транспортные проблемы самостоятельно регион не сможет, о чем глава НАО не стесняется говорить.

«Мы не должны искать причины, почему не можем получить софинансирование из федерального бюджета, наша задача представить веские аргументы для того, чтобы с нами согласились. Тем более в условиях, когда политика главы государства нацелена на развитие Арктики и ее транспортной инфраструктуры», — цитирует Цыбульского издание NAO24.

Что касается более масштабных вопросов транспортной инфраструктуры НАО, то Александр Цыбульский активно поддерживает идею строительства глубоководного морского порта в поселке Индига. Однако пока эта идея не была услышана на высоком уровне и не получила оттуда поддержки. Дело в неразвитости территории, которую выбрали создатели проекта порта.

Согласно приведенным в докладе данным ФОМ и ВЦИОМ за январь 2018 года, 64% жителей НАО верят, что Цыбульскому под силу отстоять интересы своего региона перед федеральным центром. Возможно, это связано с его предыдущим местом работы — Александр Цыбульский почти три года занимал пост заместителя главы Минэкономразвития России.

По сравнению с остальными врио губернатора, которые стали героями доклада, Александр Цыбульский провел минимум кадровых перестановок в своем аппарате. Он «ограничился удалением вице-губернатора по социальным вопросам Надежды Дедяевой и назначением «нового человека» — Юрия Мурадова, ранее работавшего в администрации Президента РФ».

Юрий Мурадов стал первым заместителем Цыбульского. Также врио главы НАО сохранил пост за главой окружного центра — Олег Белак, назначенный в начале 2017 года, остался мэром Нарьян-Мара. Впрочем, авторы экспертного доклада неоднократно упоминают о некоем конфликте между Белаком и Цыбульским, который имеет потенциал роста.

Насколько внутренние разногласия мешают реализации региональной политики, пока неясно. Однако, если судить по информационной повестке округа, Цыбульский ведет с главой столицы НАО совместную работу, в частности, по борьбе с последствиями сильных снегопадов. И настаивает на улучшении обратной связи между чиновничьим аппаратом и населением округа.

Дальнейшие планы Цыбульского по развитию НАО — формирование современной городской среды, привлечение инвестиций в региональные проекты и развитие арктического туризма на территории округа. О туристической привлекательности этого северного региона врио губернатора вчера, 6 февраля, беседовал с руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым.

«Арктика начиналась в НАО. Доказательство тому — первый русский город на Севере (основанный в XV веке Пустозерск — прим. ред.), — написал на своей странице в Instagram Александр Цыбульский. — С руководством федерального ведомства договорились о совместном финансировании проектов по созданию и развитию туристской инфраструктуры НАО».

Напомним, выборы главы НАО пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.