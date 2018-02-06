Москва, 6 февраля, 2018, 23:09 — ИА Регнум. Москва по итогам 2017 года вошла в число городов мира с самой загруженной автотранспортной системой. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого компанией INRIX, специализирующейся по транспортной аналитике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси в Москве

Лидером рейтинга городов с самыми загруженными дорогами стал Лос-Анджелес, жители которого в минувшем году, согласно исследованию, провели в пробках около 102 часов.

Российская столица заняла второе место в списке. В среднем московски водители провели в пробках 91 час. Третье место досталось Нью-Йорку — также с показателем 91 час.

В первую десятку рейтинга вошли также Сан-Паулу, Сан-Франциско, Богота, Лондон, Атланта, Париж и Майами.

В общем рейтинге по странам Россия разделила пятое место с США, при этом опустившись на одну строчку по сравнению с прошлогодним рейтингом.

Страной с самыми загруженными дорогами в мире признан Таиланд. За ним следуют Индонезия, Колумбия и Венесуэла.