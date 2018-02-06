Кито, 6 февраля, 2018, 23:07 — ИА Регнум. Власти Эквадора заявили, что продолжат оказывать международную протекцию основателю и главному редактору портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу, несмотря ни на что. Соответствующее заявление выпустило сегодня, 6 февраля, министерство иностранных дел Эквадора.

Espen Moe Джулиан Ассанж

«Правительство Эквадора будет поддерживать международную защиту гражданина Джулиана Ассанжа, пока сохраняется опасность для его жизни», — сказано в заявлении эквадорского МИД.

Напомним, Ассанж с 2012 году сидит в посольстве Эквадора в Лондоне и уже даже стал натурализованным эквадорским гражданином. Неприятности у основателя WikiLeaks начались после того, как в Швеции его обвинили в сексуальном насилии над двумя женщинами. Каких-то достоверных доказательств того, что Ассанж действительно совершил сексуальное насилие собрано не было, но в 2010 году этому делу был дан ход.

Ассанж укрылся в Великобритании, но Швеция потребовала его экстрадиции. Британские власти уже готовились арестовать Ассанжа, но он вовремя укрылся в посольстве Эквадора в 2012 году. Так с тех пор он там и сидит.

Ассанж неоднократно заявлял, что дело против него сфабриковано с единственной целью — выдать его властям США на растерзание.

При этом в Швеции дело против Ассанжа развалилось, и все обвинения против него были сняты. Тем не менее у британских органов правопорядка до сих пор есть ордер на арест Ассанжа.

Основатель WikiLeaks решил оспорить в суде Лондона этот ордер и подал апелляцию.

Апелляция состоит из четырёх пунктов и если хотя бы по одному пункту Ассанж выиграет, то ордер на арест будет оспорен. Сегодня рассматривался один из пунктов апелляции Ассанжа, и лондонский суд принял решение не в пользу Ассанжа.

Рассмотрение следующего пункта назначено на 13 февраля.