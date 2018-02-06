Тамбов, 6 февраля, 2018, 22:51 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 2018 году запланирован капитальный ремонт 286 многоэтажек на общую сумму более 605 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики по итогам семинар-совещания с участием представителей муниципалитетов.

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Руководители Фонда ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области подвели итоги и обсудили механизмы реализации программы. Было отмечено, что по программе 2017 года на Тамбовщине было отремонтировано 163 многоквартирных дома на общую сумму около 400 млн рублей. Общая площадь отремонтированных домов превысила 465 тыс. кв. метров. Более 15 тыс. человек улучшили жилищные условия. В 2018 году число домов, которые станут участниками программами, значительно возрастёт. В ходе встречи начальник управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области Светлана Григорьева призвала все ответственные стороны к планомерной, четкой реализации программы, а также поэтапному контролю качества работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2018 году.

Глава администрации области Александр Никитин не раз подчеркивал значимость реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов.

«Благодаря проводимому ремонту, в сотнях многоэтажек региона обновились крыши, появились новые лифты, приведены в порядок подвалы и фундаменты зданий. Необходимо, чтобы тамбовчане жили в достойных условиях», — считает губернатор.

В 2018 году в регионе запланирован ремонт 286 многоэтажек на общую сумму более 605 млн рублей. Будет отремонтировано более 684 тыс. кв. метров жилья. Условия проживания улучшат более 21,5 тыс. человек. По словам директора Фонда ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области Андрея Чернецова, из общего количества треть многоэтажек будет отремонтирована в Тамбове — 84 дома. Что касается наиболее популярного вида работ, то им по-прежнему остается ремонт кровли.

«При худой крыше нет смысла проводить остальные виды ремонтных работ в доме», — говорит он.

Участники совещания обсудили порядок и сроки взаимодействия между Фондом и муниципалитетами, которые выступают техническими заказчиками проведения капитального ремонта многоквартирных домов, вопросы правового регулирования взаимодействия техзаказчиков и подрядных организаций и многие другие аспекты этой темы.