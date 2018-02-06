Париж, 6 февраля, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Из-за снегопада в Париже закрыта Эйфелева башня — по причине сложных погодных условий сложно не только забраться на башню, но и находиться рядом с ней, 6 февраля передает агентство Associated Press.

Эйфелева башня в Париже

В настоящий момент в столице Франции идет мощный снегопад — за день в Париже выпало 10 сантиметров осадков, и стихия не успокаивается.

Уровень угрозы из-за опасных погодных условий и льда на дорогах был повышен до «оранжевого» в 28 департаментах Франции, в том числе восьми в районе Парижа.

В пригородах Парижа отменяется движение пассажирских и школьных автобусов — запрет был введен как минимум до вечера среды 7 февраля.

Франция не является единственной западноевропейской страной, столкнувшейся с внезапными снегопадами с начале февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля из-за снегопада в Испании были перекрыты 55 автострад — в некоторых районах толщина снега на дорогах составляет от 20 до 50 сантиметров.