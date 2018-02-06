Калининград, 6 февраля, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Правительство Калининградской области выдало разрешение на строительство крупного ТЦ на месте части Центрального рынка в Калининграде. Речь идет о 4-этажном здании площадью 27 тыс. квадратных метров, которое планирует возвести ООО «Строительно-инвестиционная корпорация».

Дарья Антонова ИА REGNUM Спецтехника

Застройщик планирует вписать коробку в «вековую историю» города, а для этого на фасадах применить т.н. кортеновскую сталь, имитирующую «налёт времени».

Снос павильонов и палаток частных предпринимателей планируется предстоящей весной. До чемпионата мира по футболу на расчищенном месте будет разбит сквер с футбольной тематикой, а затем начнётся строительство торгово-развлекательного центра под названием «Z-форт».

Директор компании Сергей Званок заявил журналистам, что надеется на то, что предприниматели освободят территорию без конфликтов.

«Если пойдёт что-то не так, то будут большие проблемы, мы не хотим этих конфликтов, поэтому сейчас пытаемся учесть пожелания всех предпринимателей», — цитирует директора портал kgd.ru.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что планы застроить Центральный рынок в Калининграде предпринималась еще в 2006 году, когда мэрия с помощью милиции попытались принудительно выселить арендаторов из административного корпуса. Тогда стражи порядка решились даже на штурм радиорубки, вещающей на рынке.