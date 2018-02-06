Вашингтон, 6 февраля, 2018, 21:58 — ИА Регнум. Первый запуск новой сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy американской частной компании SpaceX отложен из-за сильного ветра в районе старта. Об этом сообщается в микроблоге компании в Twitter.

SpaceX Falcon Heavy

Запуск ракеты должен был состояться в 13:30 по времени восточного побережья США (21:30 мск), однако теперь он перенесён на 14:20 (22:20 мск).

«Мы продолжаем следить за ситуацией с ветром, обновления будут по мере поступления информации», — говорится в сообщении.

Ранее глава SpaceX Илон Маск сообщил в своём микроблоге, что ветер в верхних слоях атмосферы в районе старта на 20% превышает предельно допустимый показатель.

Напомним, в рамках запуска ракета-носитель Falcon Heavy в качестве нагрузки должна вывести на эллиптическую орбиту вокруг Солнца красный автомобиль Tesla Rodster из личной коллекции Илона Маска.

Два боковых сегмента ракеты затем должны совершить посадку на мысе Канаверал, а первая ступень центрального сегмента — совершить посадку на платформу в Атлантическом океане.