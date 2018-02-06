Копенгаген, 6 февраля, 2018, 22:03 — ИА Регнум. Правительство Дании подтвердило планируемое введение запрета на появление в общественных местах в одежде и головных уборах, закрывающих лицо, 6 февраля передает агентство Reuters.

The home of Fixers on Flickr Никаб

Запрет будет касаться, в частности, традиционной мусульманской одежды — бурки, паранджи и никаба. Планируется штраф за нарушение в размере до 10 тыс. датских крон ($1658).

По словам министра юстиции Дании Сорена Папе Поульсена, правительство уверено, что ношение закрытых головных уборов «несовместимо с ценностями датского общества».

«Это несовместимо с ценностями датского общества и является неуважением к сообществу — скрывать лицо при встрече с другими в общественном пространстве, — считает Поульсен. — Здесь, в Дании, мы показываем доверие и уважение, встречаясь друг с другом лицом к лицу».

Дата представления правительством Дании законопроекта о запрете паранджи и бурки пока не была озвучена.

Как передавало ИА REGNUM, ранее, 6 февраля, о планах по введению запрета на паранджу, никаб и бурку в Дании журналистам сообщили датские парламентарии.

Частичные или полные запреты на ношение закрытых мусульманских головных уборов в общественных местах введены во Франции, Бельгии, Нидерландах, Болгарии и немецкой Баварии.