Симферополь, 6 февраля, 2018, 21:09 — ИА Регнум. То, что в Дагестан направили крупного политика федерального уровня, а не чиновника средней руки, действительно выделяет его из общей массы субъектов РФ и говорит о масштабе проблем, как бы ни пытался принизить ситуацию Абдулатипов. При этом надежда на то, что со временем это станет уникальностью со знаком «плюс», есть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог Игорь Шатров, комментируя массовые проверки и задержания в органах власти Дагестана.

Vavasiliev.ru Владимир Васильев

«На мой взгляд, в данном случае речь идёт об уязвленном самолюбии. Предвзятого отношения со стороны федерального центра к Дагестану и дагестанцам, конечно, нет. К сожалению, коррупционные схемы раскрываются и в других регионах. Дагестан в этом смысле не уникален. Ну, смотрите. Задержания в Махачкале проходят одновременно с началом оглашения приговора по делу экс-губернатора Сахалина Хорошавина. И на Дальнем Востоке в своё время при расследовании и арестах тоже не обошлось без участия федеральных правоохранителей. Это обычная и — главное — действенная в таких случаях практика», — отметил эксперт.

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По его словам, в регионах действует круговая порука, и без подключения федеральных структур, только в опоре на местных силовиков, раскрыть коррупционные преступления очень сложно. Местным проще их скрыть.

«Полагаю, что Рамазан Гаджимурадович глубоко переживает за происходящее в республике после его ухода с поста главы Дагестана. Ведь Гамидов(задержанный врио председателя правительства республики — прим. ИА REGNUM ) именно Абдулатиповым и был предложен на пост председателя правительства. Значит, это его личная кадровая ошибка. Те, кто близко знают Абдулатипова, рассказывали мне, что, будучи главой Дагестана, сам он не был вовлечён в коррупционные схемы, которые инкриминируют задержанным дагестанским министрам. Представьте себя на месте Абдулатипова — неприятно узнать такое о людях, которым доверял. Ведь, по сути, к Гамидову как к главе правительства сходились все нити управления экономикой республики», — подчеркнул политолог.

Возможно, по его мнению, Абдулатипов почувствовал себя пешкой в руках людей, которых сам же и рекомендовал на высокие должности.

«Впрочем, говорят в республике и прямо противоположное. Абдулатипов, мол, вышел сухим из воды, а Гамидова подставили. Пусть в этом разбираются правоохранители», — отметил Игорь Шатров.

Что касается общей ситуации в регионе, то, по убеждению эксперта, необходимо учитывать многонациональный состав населения и сложившиеся в связи с этим традиции в области распределения руководящих должностей.

«На трёх высших постах в региональной иерархии (глава республики, премьер и спикер парламента) всегда присутствуют представители трёх этносов — даргинцы, аварцы и кумыки. Такое правило существует ещё с советских времен и, за редким исключением, не нарушалось с 1921 года. Причём представители одного этноса никогда не занимали более одного из трёх высших постов. Только в советские годы под главой республики подразумевался первый секретарь обкома КПСС, премьер назывался председателем Совета министров, а спикер парламента — председателем президиума Верховного Совета», — пояснил эксперт.

При Абдулатипове, по его словам, национальное квотирование сохранилось, хоть поначалу он и обещал поломать эту практику. Эти же правила действуют в республике на всех этажах иерархической чиновничьей лестницы.

«Кроме трёх названных национальностей, в квотировании должностей участвуют лезгины, лакцы, азербайджанцы, табасаранцы, русские, чеченцы, ногайцы, агулы, рутульцы, цахуры, таты. В связи с происходящими в республике переменами вспоминают скандал, случившийся в 2009 году. Тогда дагестанские чиновники бесцеремонно выставили из республики назначенного Москвой на пост главы Управления Федеральной налоговой службы по Дагестану Владимира Радченко. Логика местных была проста: этот пост по квоте отдан лезгинам. Подобным традициям кумовства и ложно трактуемой национальной гордости, сложившимся в Дагестане, и призван дать бой Васильев», — подчеркнул Игорь Шатров.

Политолог уверен, что нынешняя операция «Чистые руки» — это только часть плана Васильева, и ломка стереотипов продолжится.

«Вот уже на пост главы правительства Дагестана Владимир Васильев предложил 39-летнего министра экономики Татарии Артёма Здунова. Думаю, предстоят и другие неожиданные назначения. Важно, что Васильев — генерал-полковник, был первым замом министра внутренних дел, на этом посту боролся с организованной преступностью. Он имеет очень широкие связи в правоохранительных структурах, своим авторитетом федерального масштаба сможет поддержать любые решительные действия нового главы правительства. Кстати, это, по-моему, и было определяющим при принятии президентом решения по кандидатуре Васильева. Как и Абдулатипов, новый глава тоже намеревается выбирать не по национальной квоте, а по таланту. Но, в отличие от Абдулатипова, похоже, уже так и делает».

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане 5 февраля прошли обыски в домах временно исполняющего обязанности премьер-министра Абдусамада Гамидова и двух его заместителей, Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Чиновники были доставлены в управление ФСБ по региону, а после самолётом переправлены в Москву. Вместе с ними был задержан и экс-министр образования Шахабас Шахов. В Следственном комитете РФ сообщили, что все члены правительства задержаны в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации расследует факты хищения бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию социальных программ на территории Дагестана. Гамидову предъявлено обвинение, он помещен под арест.

Позже Рамазан Абдулатипов критически отозвался о задержании крупных дагестанских чиновников, а действия федеральных силовиков, прибывших в Махачкалу, он назвал бардаком, заявив, что проводимые ими проверки противопоставляют республику остальным субъектам Российской Федерации.