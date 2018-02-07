Токио, 7 февраля, 2018, 07:40 — ИА Регнум. В то время как японский премьер-министр Японии Синдзо Абэ продолжает требовать максимального давления на КНДР, все большего ужесточения и без того беспрецедентных санкций, возобновления сразу после Олимпийских игр в Пхёнчхане нацеленных против Северной Кореи провокационных крупномасштабных военных учений армий и военных флотов США, Японии и Южной Кореи, в Стране восходящего солнца зреет понимание бесперспективности и опасности для самой Японии подобного экстремистского курса. Одним из критиков подобной воинствующей политики и выразителем чаяний простых японцев, стремящихся жить в мире с соседними государствами, включая КНДР, является известный, в том числе и в нашей стране, политик, бывший премьер-министр Японии от Демократической партии страны Юкио Хатояма.

Richter Frank-Jurgen Юкио Хатояма

Как сообщают японские СМИ, 5 февраля он выступил с лекцией в Вашингтоне, в которой предложил прекратить чреватую ядерным конфликтом конфронтацию и заключить между США и КНДР мирный договор. Политик отметил, что опасность превентивного ядерного удара исходит не от председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына, а от президента США Дональда Трампа.

«Ибо председатель Ким сознает, что в результате превентивного удара со стороны КНДР он лишиться жизни, и режим его власти будет разрушен. Поэтому этого не произойдет», — решительно заявляет Хатояма. В отношении нынешней власти в Японии, возглавляемой премьером Синдзо Абэ, он сказал: «Заговорили о возможности превентивного удара (по КНДР — А.К.). Я категорически против курса на превращение Японии в великую военную державу».

Иван Шилов ИА REGNUM

Хатояма указал на то, что ужесточение санкций с целью заставить Северную Корею отказаться от ядерного оружия едва ли принесет желаемый результат. Бывший премьер подчеркнул, что «для замораживания (Пхеньяном) разработки ракетно-ядерного оружия необходимо заморозить американо-южнокорейские совместные военные учения и создать условия для начала американо-северокорейского диалога».

«Если в результате диалога станет возможным подписать мирный договор, что приведет к устранению напряженности между США и Северной Кореей, они (северокорейцы) откажутся от возможности нанести ракетно-ядерный удар», — убежден Юкио Хатояма.