Тель-Авив, Израиль, 6 февраля, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил символический визит на Голанские высоты, 6 февраля передает агентство Reuters.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Вблизи линии прекращения огня 1974 года премьер-министр дал интервью израильскому телевидению, в ходе которого призвал соседей «не проверять решимость» Израиля.

«Мы ищем мира, но готовы к любому сценарию. Я бы никому не советовал, чтобы они нас проверяли», — заявил Нетаньяху.

Напомним, ранее между Ливаном и Израилем вновь возник спор о сухопутной и морской границе — в связи с началом разработки «спорных» участков шельфа Ливаном и строительством стены на «спорной» территории Израилем.

Внешнеполитический спор даже «помирил» руководство Ливана — ранее, 6 февраля президент Ливана Мишель Аун, премьер-министр Саад Харири и спикер парламента Набих Берри договорились совместно противостоять «израильской угрозе».