Амстердам, 6 февраля, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Французский модельер Кристиан Лабутен проиграл суд в Нидерландах, касающийся эксклюзивных прав на «красные подошвы» его фирменных туфель на высоких каблуках, 6 февраля передает агентство Reuters.

Arroser Туфли Christian Louboutin Altadama

Иск Лабутена был направлен против голландской сети Van Haren, также имеющей в своей коллекции туфли с красной подошвой.

Тем не менее, Европейский суд рекомендовал судьям в Нидерландах воздержаться от принятия решения в пользу Лабутена.

Согласно заявлению Европейского суда, «есть сомнения относительно того, может ли красный цвет выполнять важную функцию торговой марки, идентифицироваться с ее владельцем в случае, когда этот цвет используется вне контекста, то есть отдельно от формы подошвы».

Бренд «Louboutins» известен фирменной красной подошвой на туфлях и ботильонах, ставшей неизменной чертой моделей марки с конца 2000-х годов. Мировую рекламу бренду сделала поп-звезда Дженнифер Лопез, в 2009 году выпустившая одноименную песню.

В России туфли с красной подошвой, известные как «лабутены», попали в городской фольклор с подачи поп-музыканта Сергея Шнурова и группы «Ленинград».