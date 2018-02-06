Душанбе, 6 февраля, 2018, 20:14 — ИА Регнум. В трудовую миграцию из Таджикистана в 2017 году отправились на 487 тыс. 757 человек, что на 29 тыс. 551 меньше, чем годом ранее. То есть зафиксировано снижение миграционного потока на 6%. Такие данные привела министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагойзода в ходе итоговой пресс-конференции.

Focus.kg Трудовые мигранты

По данным главы ведомства, всего за 2017 год на родину вернулись 412 тыс. 660 трудовых мигрантов: на 24 тыс. 314 человек или на 6% меньше, чем за 2016 год.

Тагойзода отметила, что основная часть выезжающих работать за рубеж приходится на Россию, в связи с чем вопросы трудовой миграции регулярно на заседаниях таджикско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

За минувший год группа двусторонних экспертов России и Таджикистана рассмотрела заявления граждан, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации. Таким образом, в 2017 году разрешение на повторный въезд в Россию получили 313 граждан Таджикистана. Тем временем в соответствующие структуры Службы миграции обратились свыше 97 тысяч таджикистанцев.

Всего въезд в Россию закрыт для 181 тысячи таджикских трудовых мигрантов. 4 тысячи невъездных обеспечены работой на родине.

По словам министра, представительство ведомства в России за прошедший год рассмотрело 34 658 обращений и заявок. Вмешательство сотрудников представительства таджикского министерства труда, миграции и занятости населения от работодателей была возвращены невыплаченные заработные платы гражданам Таджикистана на сумму 32 млн 654 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM с 24 марта по 24 апреля 2017 года в России была объявлена миграционная амнистия для таджикистанцев, нарушивших правила пребывания в РФ. Всего были амнистированы 102 тысячи мигрантов.

Всего на территории России постоянно пребывают, по разным оценкам, от 700 тысяч до 1 миллиона таджикских трудовых мигрантов.