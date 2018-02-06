Бишкек, 6 февраля, 2018, 20:11 — ИА Регнум. В 2017 году в регионах Киргизии объемы оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов выросли на 5,9% по сравнению с 2016 годом и достигли 500 млрд 164,3 млн сомов (413 млрд 358,9 млн рублей). Об этом сегодня, 6 февраля, пишет «Tazabek» со ссылкой на информацию министерства экономики.

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Самые высокие показатели продемонстрировала Чуйская область, наторговавшая на 73 млрд 54 млн сомов (более 60 млрд 375 млн рублей), объемы торговли в этом регионе за минувший год выросли на 12,6%.

Затем следуют Джалал-Абадская область — 59 млрд 804 млн сомов (около 49 млрд 425 млн рублей) и рост в 11,9%, город Ош — 48 млрд 693 млн сомов (40 млрд 242 млн рублей) и рост в 18,8%, Ошская область 34 млрд 911 млн сомов (28 млрд 852 млн рублей) и рост в 4,8%, а также Иссык-Кульская область — 20 млрд 93 млн сомов около 16 млрд 606 млн рублей) и рост в 11,3%.

Замыкают список Таласская область — 14 млрд 300 млн сомов (11 млрд 818,4 млн рублей) и рост в 9,7%, Баткенская область — 13 млрд 704 млн сомов (более 11 млрд 325 млн рублей) и рост в 9,4%, а также Нарынская область — 7 млрд 400 млн сомов (6 млрд 115 млн рублей) и рост в 6,8%.

ИА REGNUM напоминает, что по данным национального статистического комитета, объем внешнеторгового оборота Киргизской Республики за 11 месяцев 2017 года составил $6 млрд (свыше 339,76 млрд рублей по текущему курсу) и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11%. При этом экспорт киргизстанской продукции вырос на 12,8%, а импорт — увеличился на 10,2%.

За 9 месяцев 2017 года Киргизия наторговала со странами-участницами Евразийского экономического союза на $1,9 млрд (более 107,59 млрд рублей). При этом товарооборот с входящими в состав ЕАЭС государствами вырос на 8,8%.