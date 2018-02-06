Симферополь, 6 февраля, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Власти Крыма наказали владельцев одной из гостиниц, построенной в нарушение норм, тысячекратным повышением стоимости аренды земли — до 64 млн рублей в год. Об этом 6 февраля журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«Мне вчера доложили, что для семиэтажной гостиницы «Калипсо» установлена арендная ставка в размере 64 миллиона рублей в год. Это один из объектов, который стоит на срезе воды — был климатопавильон, а затем в 2016 году стал гостиницей», — отметил глава РК.

По его словам, на днях на портале правительства будет опубликован сводный список незаконных объектов, подлежащих сносу.

Напомним, в октябре 2017 года глава РК Сергей Аксёнов констатировал, что угроза сноса строений не остановила нелегальных застройщиков, поэтому нарушителей начнут наказывать большими штрафами.

«На этой неделе начнём применять ещё один инструмент борьбы с самостроями — штрафные санкции внутри архитектурно-планировочных зон. Возможно, эти меры будут более эффективны, чем принятие решений о сносе и административный порядок. Арендная плата на пляжных территориях, парковых зонах и в заповедниках будет увеличена в пятой степени», — пояснил глава крымского правительства.

Ранее Сергей Аксёнов инициировал изменения в федеральный закон, которые позволяют аннулировать украинское право собственности на землю в заповедниках и прибрежных зонах. Помимо этого глава РК предлагал ввести уголовную ответственность за незаконное строительство.

Власти пообещали, что снос незаконных строек начнётся с главной набережной Ялты.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета по санаторно-курортному комплексу РК Алексей Черняк констатировал, что за три года размер налоговых платежей за землю и имущество для санаториев и гостиниц на полуострове вырос в 10 раз, поэтому отельеры сворачивают свой бизнес.

«Алуштинский горсовет увеличил арендную ставку на землю в 14 раз, и только курортный комплекс «Море», занимающий 8 га в Профессорском уголке, должен уплатить 46 млн руб. В Бахчисарайском районе за гостиницу нужно заплатить почти 9 млн рублей налогов на землю и имущество, что превысило доходы собственника, и учредители приняли решение уходить с рынка, закрывать объект и выставлять его на продажу», — отмечал Алексей Черняк.

Он также подчёркивал, что с 2018 года будет применяться кадастровая оценка имущества, поэтому издержки коллективных средств размещения только возрастут.