Воронеж, 6 февраля, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Работникам предприятий космической отрасли в России может быть предоставлена отсрочка от службы в армии. Об этом 6 февраля заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров во время посещения Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) и Воронежского механического завода (ВМЗ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщает пресс-служба госкорпорации, в ходе встречи представитель Союза молодёжи ВМЗ спросил о возможности прохождения альтернативной гражданской службы и вероятности отсрочки от армии в период работы на предприятиях отрасли.

Игорь Комаров в ответ заявил, что «этот вопрос будет в ближайшее время проработан».

Отмечается, что во время встречи также обсуждались вопросы роста заработной платы и «социальных лифтов» для молодёжи.

«Коллективы КБХА и ВМЗ больше всего интересовал вопрос перехода в единый двигателестроительный комплекс, и глава «Роскосмоса» сообщил, что директорам предприятий поставлена задача объединить все основные процессы уже в этом году», — говорится также в сообщении.

Напомним, в конце января президент России Владимир Путин не исключил возможности приравнивания работы в оборонно-промышленном комплексе к службе в армии по призыву.

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